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(Görüntülü Haber) Liseli genç, Kelkit Çayı'nda boğuldu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa İlçesi'nde lise öğrencisi 18 yaşındaki Seyfullah Şahin, balık tutmak için gittiği Kelkit Çayı'nda boğuldu

08 Ekim 2017 00:44

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa İlçesi\'nde lise öğrencisi 18 yaşındaki Seyfullah Şahin, balık tutmak için gittiği Kelkit Çayı\'nda boğuldu.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, ilçe merkezi yakınından geçen Kelkit Çayı\'nda meydana geldi. Dayısı, amcası ve kuzenleriyle birlikte balık tutan lise 3\'üncü sınıf öğrencisi Seyfullah Şahin\'in attığı olta, kayalıklara takıldı. Bunun üzerine Şahin, oltayı kurtarmak için suya girdi. Ancak Şahin, çayda bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerihne itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgede bulunan balıkçılar da çaya ağ çekerek arama çalışması başlattı.

Balıkçılardan Abdullah Yıldırım, Seyfullah Şahin’i bulup, kıyıya çıkardı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Seyfullah Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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