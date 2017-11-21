(Görüntülü Haber) Liseli Bora'nın öldüğü kazanın raporları İstanbul'da tekrar incelenecek

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, gitar kursuna giderken, yolun karşına geçen Bora Aşçılar\'a (16) otomobiliyle çarparak, ölümüne neden olmakla suçlanan tutuksuz sanık Mehmet Emrah K.\'nin (45) yargılandığı davada, kazayla ilgili bilirkişi raporunun İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'ne gönderilerek, incelenmesine karar verildi. Olay, geçen 24 Mart\'ta, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Lise ikinci sınıf öğrencisi Bora Aşçılar, gitar kursuna giderken, yolun karşısına geçmek istediği sırada, Mehmet Emrah K.\'nin kullandığı otomobilin kendisine çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aşçılar, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yapılan kontrolde, kanında 1.03 promil alkol tespit edilen sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, sürücü Mehmet Emrah K. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olma\' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. DOSYA, ADLİ TIP KURUMU\'NA GÖNDERİLECEK İzmir 27\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık Mehmet Emrah K. katılmazken, Bora Aşçılar\'ın babası Rıfat Osman Aşçılar, annesi Hayal Aşçılar, tarafların avukatları ve gencin arkadaşları duruşmada hazır bulundu. Aşçılar ailesinin avukatı Ahmet Sinan Sürücü, \"Bilirkişi raporuna karşı yazılı beyanda bulunduk, raporu kabul etmiyoruz. Biz uzman görüşü sunmuştuk. Bilirkişi raporu, uzman görüşüne uygun değil. Bu sebeple de dosyanın teknik bir üniversiteye gönderilerek, tekrar rapor alınmasını talep ediyoruz\" diye konuştu. Sanık avukatı Mustafa Nevhan Akyıldız ise \"Bilirkişi savunma lehine olan delileri değerlendirmemiştir. Özellikle aydınlatmanın olmadığına dair sunduğum fotoğraflar da bilirkişi tarafından değerlendirilmemiştir. Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz\" dedi. \'CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\' Sanık avukatının ardından söz alan baba Rıfat Osman Aşçılar, \"Ben, kaza tespit tutanağını kabul etmiyorum. Ayrıca bilirkişi raporunu da kabul etmiyorum. 1.03 promil alkollü bir kişinin 16 yaşındaki bir çocuğa çarpmasını kaza olarak nitelendirmiyorum. Cinayet olduğunu düşünüyorum. Ayrıca durduktan sonra kaçmaya çalışmış ve lastikleri patladığı için kaçamamış. Ben, Bora\'yı kaybettikten sonra kendimi iki noktaya adadım. \'Boralar ölmesin\' ve trafikte \'Bora yasası\' oluşsun. Tüm çabam bu. Ayrıca sanığın tutuklanmasını istiyorum\" diye konuştu. Hakim, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'ne gönderilerek, tarafların kusurlarının belirlenmesine, varsa raporlardaki çelişkilerin giderilmesine ve Aşçılar ailesinin teknik bir üniversiteden ek rapor alınması isteğinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi. \'BAŞKA CANLAR GİTMESİN\' Duruşmanın ardından kazada hayatını kaybeden gencin arkadaşları ve ailesi, Bora\'nın yüzünün fotoğrafının olduğu maskeleri kendi yüzlerine takarak, adliye binasının dışında toplandı. Yaklaşık 50 kişilik grup, \'Bora\'lar ölmesin\' ve \'Bu bir kaza değil cinayettir\' sloganları attı. Grup adına basın açıklaması yapan baba Aşçılar, \"Alkollü araç kullanıyorsanız karşınızdaki kişiyi öldürmeyi veya sakat bırakmayı göze alıyorsunuz demektir\" dedi. Anne Aşçılar ise \"Burada bir sürü Bora var. Bize destek vermeye gelen oğlumun arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Oğlumun arkadaşları, bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz, burada sadece Bora için değil; tüm çocuklarımızı korumak için toplandık. Tek evladımı aldılar benden. Biz onun için mücadele ediyoruz. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Bir anne- baba olarak biz, bittik. Başka canlar gitmesin\" diye konuştu.