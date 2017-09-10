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(Görüntülü Haber) Lise ve kız yurdunun çatısı yandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir lise ve bitişiğindeki kız öğrenci yurdunun çatısı tamamen yandı

10 Eylül 2017 13:25

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir lise ve bitişiğindeki kız öğrenci yurdunun çatısı tamamen yandı. Yangın, saat 06.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu\'nda bilinmeyen nedenle başladı. Yurdun çatısından yükselen dumanları fark edenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına içeriden ve dışarıdan hemen müdahale etti. Kız yurdunda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine merkez ilçelerde bulunan diğer itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın, 2 saat süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası okul ile yurt çatısı tamamen yandı. Yangına müdahele ederken dumandan etkilenen bir itfaiye erine bölgede hazır bekletilen ambulansta müdahale yapıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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