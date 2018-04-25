(Görüntülü Haber) Lise öğrencisini dövüp, gasbeden 2 kişi yakalandı

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, lise öğrencisini darbettikten sonra üzerinde bulunan bir miktar para ile sigarayı gasbeden 2 kişi yakalandı.



Yahya Kaptan Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, 3 kişi, akşam saatlerinde üst geçitte karşılaştıkları lise öğrencisini darbedetti. Saldırganlar, gencin üzerinde bulunan bir miktar para ile sigarayı da gasbedip, kaçtı. Lise öğrencisinin ihbarı üzerine polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin kimliğini tespit etti. R.K. (19) ve M.K. (17) yakalanıp, gözaltına alındı. R.K. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.