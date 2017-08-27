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(Görüntülü Haber) Lise öğrencisi evinde boğazından bıçaklanmış bulundu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde lise öğrencisi 16 yaşındaki Ogün Güneri, evinde boğazından bıçaklanarak ağır yaralanmış halde bulundu

27 Ağustos 2017 18:10

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde lise öğrencisi 16 yaşındaki Ogün Güneri, evinde boğazından bıçaklanarak ağır yaralanmış halde bulundu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi İlim Sokak\'taki tek katlı evde meydana geldi. Bugün saat 09.30 sıralarında,İlim Sokak\'taki evin önünden geçen komşu, inleme sesleri üzerine kapısı açık eve girdiğinde Ogün Güneri\'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğaz ve kolundan bıçakla ağır yaralandığı belirlenen Güneri, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, hemen ameliyata alındı. Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi olduğu bildirilen Ogün Güneri\'nin, yaz tatili nedeniyle annesiyle fındık toplamak üzere gittiği Ordu\'dan dün tek başına Keşan\'a döndüğü belirlendi. Polisin, ev ve çevresinde yaptığı aramada olayda kullanılan bıçak bulunamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerinin tespit edilerek, yakalanması için soruşturma ve inceleme başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

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