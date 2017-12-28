T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Lise öğrencilerinden sokak kedileri için proje

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir grup lise öğrencisi, sokak kedilerinin soğuk havada üşümemeleri ve aç kalmamaları için kendi olanakları ile 10 'kedi evi' yaptı

28 Aralık 2017 20:07

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da bir grup lise öğrencisi, sokak kedilerinin soğuk havada üşümemeleri ve aç kalmamaları için kendi olanakları ile 10 \'kedi evi\' yaptı. Öğrenciler, kulübeyi ilçenin farklı noktalarına koyarak kedilere sahip çıktı. İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören bazı öğrenciler, sokak kedilerinin soğuk havada üşümemeleri ve aç kalmamaları için proje hazırladı. Hazırladıkları projeyi öğretmenleri ve aileleriyle paylaşan öğrenciler, büyük destek gördü. İlk etapta ilçedeki mobilya üretim tesislerinden kulübeler için ahşap malzemeler alan öğrenciler, İngilizce öğretmenleri Onur Oğuz\'un öncülüğünde kulübeleri yapmaya başladı. Öğrenciler, kısa sürede yaptıkları ve \'kedi evi\' adını verdikleri kulübeleri, ilçenin farklı bölgelerine yerleştirdi. Öğrencilerinden Hümeyra Bodur, sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdikleri uygulama kapsamında 10 kulübeyi ilçenin farklı noktalarına koyduklarını dile getirdi. Bodur, şöyle dedi: \"Öğretmen ve ailelerimizin destekleriyle kulübelerimizi okulda yaptık. İnsanlardan çok güzel dönüşler aldık. Onların da bize destek olmasını, en azından kendilerinin de böyle bir şey yapmalarını istedik. Amacımız sadece İskilip değil, bu projeyi geniş bir kitleye yaymak istiyoruz ama imkânlarımız sınırlı. Yaptığımız kulübelerle hem kedileri kötü insanlardan koruyoruz hem de onlara sıcak bir yuva sağlıyoruz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAAkşemseddin Anadolu LisesiHazırladıklarıOnur OğuzHümeyra BodurBodurOnlarınAmacımızYaptığımız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24