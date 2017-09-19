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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Limon altın yılını yaşayacak

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- TÜRKİYE'nin limon üretimin yüzde 65'inin yapıldığı Mersin'in Erdemli İlçesi'nde limon hasadına başlandı

19 Eylül 2017 15:13

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- TÜRKİYE\'nin limon üretimin yüzde 65\'inin yapıldığı Mersin\'in Erdemli İlçesi\'nde limon hasadına başlandı. Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, \"Limon dalında 2 liraya alıcı buluyor. Limon altın yılını yaşayacak\" dedi. Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, İlçeye bağlı Koyuncu mahallesinde limon hasadı yapan işçileri ve paketleme tesisini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hasada başlanmasıyla birlikte mayer cinsi limonun ağaçlardan kesilerek paketlenip iç piyasaya gönderilmeye başlanıldığını belirten Şahin, \"Bugün itibariyle limonda ihracat kapıları açıldı. İlçemizde üretilen limon rekoltesi yılda 400 bin ton civarındadır. Bu yıl rekoltenin yüzde 30 civarında az olması bekleniyor. Bunun en büyük nedeni ise kışın çok sert geçmesinden kaynaklanıyor. Rekolte azlığını ise yeni meyve veren ağaçlardan karşılamayı düşünüyoruz. Mayer cinsi limon ilk önce iç piyasada tüketilmek üzere satışa çıktı. Limon hasadının başlaması ile birlikte ihracat kapıları da açıldı. Özellikle Balkan ülkelerine limonlarımız gitmeye başladı. Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya gibi ülkelere limonlarımız ihraç edildiği takdirde üreticilerimizin yüzü gülecektir\" diye konuştu. Hasat devam ederken limonun şu anda dalında kilosunun 2 liradan alıcı bulduğunu ifade eden Şahin, \"Daha önce 50-60 kuruşa satılan mayer limon 2 TL\'den alıcı bulması demek, bu yıl limonda altın yıl yaşanacağını göstermektedir. İlçemizin en büyük gelir kaynağından biri olan limonun para etmesi çiftçimizin de yüzünün gülmesi demektir. Bu yıl limonun suyu da çok fazla olması talebinde artmasını sağlayacağını düşünüyoruz\" diye konuştu. \'TEŞVİKLER ÜRETİCİYE VERİLMELİ\' Hükümetin her yıl limona verdiği teşviki artık üreticiye verilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Tüccara veya ihracatçıya verilen limon teşviki çiftçiye bir şey kazandırmıyor. Bu teşvikler çiftçinin cebine girmiyor. Yetkililerden isteğimiz, limona verilen ton başına teşvik priminin çiftçinin kendisine yani üreticiye direkt olarak verilmelidir. Eğer çiftçimize verilirse daha kaliteli ve daha güzel ürünler üretebilirler. Hasadının başlaması ile birlikte ilçede faaliyet gösteren 15 paketleme fabrikası da çalışmaya başladı. Bu da ciddi bir istihdam demek. İlçemizin ekonomisinin lokomotifi olan limon fabrikalara gelerek işlenmeye başlandı. İstihdam ve ekonomiye büyük kazanımlar sağlayan bu fabrikaların ayakta durması için limonun para etmesi ve çiftçinin kazanması gerekiyor. Ben bütün çiftçilerimize bol kazançlı sezon diliyorum.\"

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