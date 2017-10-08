(Görüntülü Haber) Lezzet Festivali'nin son gününde yoğun ilgi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bu yıl ilk kez düzenlenen \'Adana Lezzet Festivali\'nin 3\'üncü gününde ziyaretçiler açılan stantlara yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler ünlü şeflerin gastro şovlarının yanı sına yöresel lezzetlerin tanıtıldığı stantları doldurdu. Adana Valiliği himayesinde, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında düzenlenen festivalin son gününde sıcak havaya rağmen vatandaşların ilgisi dikkat çekti. Adana kebabı başta olmak üzere, ciğer, şırdan, bici bici, analıkızlı çorbası, mumbar ve diğer yöresel yemeklerin de tanıtıldığı festivalin son gününde de ünlü şefler gastro şovlar düzenledi. SAHRAP SOYSAL BEĞENİ TOPLADI Hürriyet Gazetesi yemek yazarı ve şef Sahrap Soysal, gastro şovunda kısır yaptı. Türkiye\'nin en lezzetli kısırının Adanalı kadınlar tarafından yapıldığını anlatan Soysal, Adana\'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Soysal, eğlenceli sunumu ve sürekli izleyicilerle sohbet ederek kısır hazırladı. Mutfak sanatçısı Haşim Demirtaş ise, sebze meyve dekoru atölyesinde Adanalılar\'a çeşitli sebze ve meyvelerden dekorun nasıl yapıldığını anlattı. Demirtaş, turp, karpuz ve pırasa gibi sebzelerden çeşitli görseller hazırladı. Demirtaş, daha sonra izleyicilerden birisini yanına alarak püf noktaları hakkında bilgiler verdi. Festival alanında bulunan yöresel lezzetlerin satıldığı stantlar da ziyaret edildi. Özellikle Adana Kebabı\'nın bulunduğu stantlar yoğun ilgi gördü.