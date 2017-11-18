(Görüntülü Haber) Lastiği paylayan kamyonet devrilerek metrelerce sürüklendi

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu\'nda ilerlerken lastiği patlayan kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikameti Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'ne 1 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Yerli\'nin kullandığı kamyonetin ön sol lastiği seyir halindeyken patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki tel örgüleri parçalayan kamyonet devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. İTFAİYE KURTARDI Kaza nedeniyle sürücü kamyonet içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Polis ekipleri dubalarla çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmalar sonucu yaralıyı araçtan çıkardı. İlk müdahale olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.