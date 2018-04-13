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(Görüntülü Haber) Lastiği patlayan kamyon bariyerlere çarptı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp köprü bariyerlerine çarpan kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

13 Nisan 2018 20:39

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'da lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp köprü bariyerlerine çarpan kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza, öğleden soran Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 BB 007 plakalı kum yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, Göksu Köprüsü\'nün bariyerlerine çarparak durdu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen yaralı sürücü acil serviste tedaviye alındı.

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