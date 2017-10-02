(Görüntülü Haber) Laodikya'da 'Müzikli Bir Hikaye' belgeseli gösterildi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) MUŞ\'un Varto İlçesi\'ne bağlı Yurttutan Köyü Toklu Mezrası\'nda taşımalı eğitim verilen köy okulundaki müziğe yetenekli öğrencilerden \'11 Köyün Orkestrası\' isimli grup kuran öğretmen Aslı Tanrıkulu ile orkestranın kuruluş hikayesi \'Müzikli Bir Hikaye\' adlı belgesele konu oldu. Denizli\'deki antik kent Laodikya\'da düzenlenen galayla yapılan belgeselin ilgi gösterimi, izleyenlerden alkış aldı. İzmirli müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu, görevli olduğu Van\'daki Hamurpet Ortaokulu\'nda tahta, leğen ve bidonlarla müzik yapmaya çalışan öğrencileri eğiterek önce ritim grubu oluşturdu. Ardından çeşitli müzik aletleriyle öğrencilerden 11 Köyün Orkestrası isimli grup kurdu. Tanrıkulu\'nun bu mücadelesinden etkilenen yönetmen Jale İncekol da Varto\'ya giderek öğretmenin ve öğrencilerin belgeselini çekti. Yönetmen İncekol, \'Müzikli Bir Hikaye\' adını verdiği belgeselinde öğretmenle öğrencilerin orkestraya giden mücadelesini anlattı. Denizli\'de Soroptimist Kulübü Derneği tarafından desteklenen belgeselin ilk gösterimi, Denizli\'deki antik kent Laodikya\'da yapıldı. Soroptimistik Kulübü Derneği\'nin organize ettiği belgeselin gösterim galasına müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu ile öğrencisi Rojin Taş ve çok sayıda davetli katıldı. Galaya katılan davetliler önce antik kenti gezerek kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek\'ten bilgi aldı. Öğretmeninin eşliğinde kenti gezen Rojin Taş, daha sonra antik kentte kısa bir keman dinletisi sundu. Ardından belgesel gösterildi. Belgeselinin antik kentte ilk gösteriminin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Yönetmen Jale İncekol, \"Müzikli hikayemiz aynı zamanda umutlu bir hikayeye dönüştü. Aynı zamanda umutların her zaman var olduğunu anlatan bir hikaye. İzmirli bir öğretmenin Muş\'un bir köyünde köy çocuklarından oluşan 40 kişilik orkestrayı anlatan bir hikaye. Ben belgeseli aslında bir kişinin istediğinde çok güzel şeyleri yapılabileceğini göstermek için çektim\" dedi. Orkestranın üyesi olan Rojin Taş ise, öğretmeniyle tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini belirterek, \"Aslı öğretmen benim hayatımı değiştirdi. İlk tanıştığımda müzik aletlerini görünce çok mutlu olmuştum. Buralara kadar gelebileceğimi düşünmemiştim. Aslı hocamın emeğini asla unutamam. Ömrüm boyunca öğretmenimi tanıdığım için şükredeceğim. Kendisini çok seviyorum. Müzik hayatımın olmazsa olmazlarından oldu. Daha önce köyde ev işlerine yardımcı oluyor ve hayvanlara bakardım. Hayatım onlarla geçiyordu. Müzikle hayatım değişti\" dedi. Davetlilerin antik kenti gezmesinin ardından gala öncesi arp sanatçısı Meriç Dönük, kısa bir konser verdi. Ardından belgeselin gösterimi yapıldı.