(Görüntülü Haber) Lambayı yakınca eve sızan doğalgaz infilak etti: 3 yaralı (3)

FACİANIN BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI Bütün mahalleyi sokağa döken patlamanın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Binanın duvarlarının yıkıldığı ve evin kullanılamaz hale geldiği, sokakta park halinde olan bir kamyonetinde büyük hasar aldığı görüldü. Patlamanın gürültüsüyle büyük bir korku yaşadıklarını belirten komşular, \'\'Büyük bir patlama sesi geldi. Patlama ve yangın önce mutfakta başlamış, daha sonra salona kadar devam etmiş. Herhalde gaz sızıntısı vardı, çocuk da lambayı yakınca patlama oldu\'\' dedi.