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(Görüntülü Haber) Kuzey Marmara Otoyolunda trafik kazası: 1 ölü

Haber-Kamera: Murat SOLAK /İSTANBUL DHA Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

24 Şubat 2018 13:25

Haber-Kamera: Murat SOLAK /İSTANBUL DHA Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CEJ 58 plakalı Feridun Uygun yönetimindeki TIR, lastiği patlaması nedeniyle yol kenarındaki emniyet şeridine park halindeydi. TIR sürücüsü yardım için yol bakım servisini çağırdı. Yardım için gelen 34 UM 0239 plakalı Cafer Yılmaz yönetimindeki yol bakım minibüsü TIR\'ın arkasına park ederek yola duba koydu. O sırada lastiği patladığı belirtilen 34 RU 3534 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol bakım minibüsüne arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araç içerisinde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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