(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'tan bir acı haber daha (2)

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ŞEHİT ASKERLER HAKKARİ'DEN UĞURLANDI Türkiye sınırına yakın Zap Bölgesi'ndeki Zer Tepe Bölgesi'nde sürdürülen 'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu dün ve bugün şehit olan şehit o

17 Ekim 2017 13:06

ŞEHİT ASKERLER HAKKARİ\'DEN UĞURLANDI Türkiye sınırına yakın Zap Bölgesi\'ndeki Zer Tepe Bölgesi\'nde sürdürülen \'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu\'nda PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu dün ve bugün şehit olan şehit olan toplam 4 asker için bugün uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda düzenlenen törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile polis ve askeri yetkililer katıldı. Dün şehit düşen 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 33 yaşındaki Furkan Aydın ile 1 hafta önce evlenen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in yanı sıra aynı bölgede bugün şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Adam Gezer ile 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'ın özgeçmişleri okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Şehitler için dua okunmasından sonra askerler tarafından bir süre omuzlarda taşınan şehitlerin cenazeleri helikoptere konuldu. Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın (Osmaniye), Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer (Bolu), Piyade Uzman Çavuş Adam Gezer (Erzurum), Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan (Eskişehir) memleketlerinde bugün toprağa verilecek.

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