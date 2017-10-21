(Görüntülü Haber) Kuzey Bavyera ’da iki başlı CHP kuruluşları birleşme kararı aldı

Taner Tüzün / Nürnberg, 21 Ekim, (DHA)- Dört yıl önce kurulan ve daha sonra birbirlerinden ayrılan ve uzun çekimlere sahne olan, Kuzey Bavyera CHP Birliği ile Kuzey Bavyera Halk Platformu, nihayet birleşme kararı aldılar .Bu amaçla taraflar Villa Leon adlı kültür evinde bir araya gelerek yaptıkları basın toplantısında., birleşme kararını kamu oyunu duyurdular. Fikir Birliğindeyiz Kuzey Bavyera CHP Birliği Başkanı Rifat Çolak ile Halk Platformu Başkanı Ali Yılmaz, beraberlerinde Birik Saymanı Ali Demir ve Platform Sekreteri Alev Yılmaz olduğu halde, ayrı ayrı birleşme kararını okudular. Rifat Çolak, bu basın bildirisi ile, kamu oyuna birleşmemizi bildiriyoruz ,fikir birliği içindeyiz şeklinde konuşurken, Ali Yılmaz’da CHP’ye sahip çıkmayı bir borç biliyoruz dedi. Seçim 25 Mart 2018’de Her iki tarafın bazı üyelerinin de takip ettiği basın toplantısında, Halk Platformu üyelerinin istifa ederek, CHP Birliğine katılacağı, üç aylık aidatlarını ödeyenlerin oy hakkına sahip olacağı ve seçime tek çatı altında, en geç 25 Mart 2018 tarihinde gidileceği vurgulandı Birleşme itirazı geçerli değil Basın Toplantısı öncesi CHP Kuzey Bavyera Birliği ikinci Başkan Mehmet Pickl‘in gazetecilere gönderdiği ‚Birleşme geçerli değildir‘ ifadesinin yer aldığı mesajla ilgili olarak da açıklamada bulunan Başkan Çolak, “ Dokuz kişilik idare heyetinden yedi kişi birleşmeyi onayladı. Parti merkezimizin de onayını aldığımız için bu açıklamayı ciddiye almıyorum. Aldığımız karar tüzüğümüze uygun bir karardır “ dedi. Platform Başkanı Ali Yılmaz’da kendi üyelerinin tamamının birleşmeye onay verdiğini söyledi.