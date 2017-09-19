(Görüntülü Haber) Kuzenler cinayetinde 4 tutuklama

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'İN Savaştepe İlçesi\'nde, okula giderken kaybolan ve 44 gün sonra cesetleri bulunan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım\'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra gözaltına alınan 5 şüpheliden 4\'ü sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Balıkesir\'in Savaştepe İlçesi\'nde 11 yıl önce okula giderken kaybolan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım\'ın 44 gün sonra cesetleri bulundu. Olayın üstünden geçen 11 yılın ardından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Seyhan Y., Ayhan Y., Yeliz E., Ahmet Ç. ve Murat E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün saat 09.30 sıralarından geniş güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edildi. Burada yaklaşık 12 saat ifade veren şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Seyhan Y., Ayhan Y., Yeliz E., ve Ahmet Ç. tutuklanırken, Murat E. yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.