(Görüntülü Haber) Kuyuya düşen yavru köpek, 10 saatte kurtarıldı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da 20 metre deriliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 10 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, Şanlıurfa- Mardin karayolunun 60\'ncı kilometresindeki Üçkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sondaj kuyusuna düşen yavru köpeğin sesini duyan mahalle sakinleri, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 20 metre derinliğinde ve 30 santimetre genişliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarmak için çalışma yaptı. Köpeği, bulunduğu yerden çıkarmak için iş makinesiyle kuyu seviyesine kadar kazı yapıldı. Ekiplerin seferber olduğu kurtarmada yaklaşık 10 saat süren çalışmanın sonunda yavru köpek, kurtarıldı. Yavru köpek, tedavi için veterinere götürüldü.