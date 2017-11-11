(Görüntülü Haber) Kuyuya düşen koyunları itfaiye kurtardı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR\'in Altıeylül İlçesi\'nde, içerisinde bir miktar su bulunan kuyuya düşen 2 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Altıeylül\'ün Gümüşçeşme Mahallesi 373 Sokak\'ta Tahsin Çiftçi\'nin otlattığı koyunlardan ikisi, bugün saat 15.00 sıralarında sulama kuyusuna düştü. Durumu fark eden Tahsin Çiftçi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Koyunlar, bir itfaiye erinin kuyuya inip, bağladığı halat yardımıyla yukarı çıkarıldı. Hayvanlarını teslim alan Çiftçi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.