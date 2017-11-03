(Görüntülü Haber) Kuyumcunun kapısını nasıl açtıkları belli olmadı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ESENLER\'de motosiklletleriyle geldikleri kuyumcunun otomatik kepengini ellerindeki uzaktan kumanda ile açarak, 2,5 kilogram altın ile 16 bin lira çalan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Daha önceden motosiklet hırsızlığı, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kaydı bulunan şüphelilerle birlikte 4 tabanca 72 adet kalaşnikof mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin olay yerine çelik yelek giyerek geldikleri tespit edildi. Şüphelilerin otomatik kapıyı açan uzaktan kumanda şifresini nasıl ele geçirdikleri ortaya çıkmadı 2,5 KİLOGRAM ALTIN ÇALINMIŞTI Esenler, Merkez mahallesinde 26 Ekim 2017 tarihinde bir kuyumcuda meydana gelen olayda saat 22.30 sıralarında içeri giren hırsızlar vitrinde bulunan 2,5 kilo altın ile 16 bin lirayı alarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin dükkanın otomatik kepengini ellerindeki bir uzaktan kumanda ile rahatlıkla açtığını tespi etti. Bu kepengin arkasında bulunan demir kepengi de kırarak içeri giren şüphelilerin birkaç dakika içinde vitrinde bulunan altınları çantalarına doludurarak hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü. ÇALDIKLARINI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçerken, aynı bölgede bir kuyumcu, bazı kişilerin ziynet eşyası ve saat satmak için kendisine geldiği ihbarı yaptı. İhbar üzerine harekete geçen dedektifler çaldıkları ziynet eşyası ve saatleri satmaya çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı. SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Bayram D.(25), İbrahim Y.(28) H.M.(17)) ile Semih Ş.(27)\'nin daha önceden motosiklet hırsızlığı, ruhsatsız silah bulundurmak, ev ve işyeri hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, mühür bozmak gibi suçlardan daha önceden polise geliş kayıtları olduğunu ortaya çıktı. Şüphelilerin kendilerine \"Atomlar\" çetesi olarak isim koydukları öğrenildi. 72 KALAŞNİKOF MERMİ ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 4 tabanca, bu tabancalara ait şarjörlerin yanında bulunan 72 adet kaleşnikof mermiside incelenmek üzere kriminal polis laboratuarına gönderildi. Şüphelilerin kaleşnikof mermilerini niye bulundurdurları sorularına cevap vermedikleri öğrenildi. KAPIYI NASIL AÇTIKLARININ SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ Öte yandan polis şüphelilerin işyerinin otomotik kapısını açan uzaktan kumandayı nereden temin etttiklerini araştırıyor. işyeri kapısının harekete geçiren sinyali kopyalayan bir cihazın şüphelilerin elinde olabileceği değerlendiriyor. Şu ana kadar böyle bir cihaz ele geçirilmediğini söyleyen yetkililer soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Bayram D., İbrahim Y. ile Semih Ş. Asayiş Şube Müdürlüğünden yaşı küçük olan H.M. ise çocuk şube müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.