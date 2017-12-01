(Görüntülü Haber) Kuyumcunun duvarını delip, altın çaldılar

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesindeki bir kuyumcuya, cami avlusuna bakan duvarı kırarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kasayı açmaya çalıştı. Yoldan geçenler tarafından fark edildiklerini anlayan hırsızlar, hurdaya ayrılmış altınları ve saatleri çalarak kaçtı.



Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi\'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Öksüz Camisi\'nin avlusuna bakan kuyumcu dükkânının duvarını sert bir cisimle kırarak içeri girdi. Hırsızlar ardından altınları çalmak için kilitli kasayı açmaya kalkıştı. Ancak bir süre sonra yoldan geçen kişilerin kendilerini fark ettiğini düşünen hırsızlar, yakalanacaklarını anlayarak tezgâh üstünde açıkta bulunan birkaç kol saati ile hurdaya ayrılmış altın takıları alıp kaçtı. Hırsızlar, işyerindeki güvenlik kameralarına da kaçarken zarar verdi.



Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların eşkâlini belirlemek için işyerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalınan altınların maddi değeri konusunda ise bir açıklama yapılmadı.



İşyeri sahibi Bülent Ünal, \"Erken saatte olmasına şaşırdık. Görüntüleme merkezinden aldığımız ihbar üzerine işyerine geldik ama kıl payı kaçırdık. İşyerimizde hasar büyük, inşallah en kısa zamanda yakalanırlar\" dedi. İşyeri çalışanı Mustafa Balcı ise \"Gece saat 00.30-01.00 sıralarında iş yerinin duvarını delerek içeri girmişler. Birkaç küpe ve yüzük gibi hurda altınlar ile kol saatini çalmışlar. Fazla bir maddi kaybımız yok ama işyerinin içine zarar vermişler. Güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişi gözüküyor ama çok net değil\" diye konuştu.

