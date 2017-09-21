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(Görüntülü Haber) Kuyumcuda sahte altın bozdururken kameraya yakalandılar

Mücahit YOLCU/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun İlçesi'nde, kuyumculara sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2'si kadın, 4 kişi, gözaltına alındı

21 Eylül 2017 12:22

Mücahit YOLCU/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun İlçesi\'nde, kuyumculara sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2\'si kadın, 4 kişi, gözaltına alındı. Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde, ihbar üzerine altın bozdurmaya çalışırken hareketlerinden şüphelenilen bir kadının yakalanması için çalışma başlattı. İlçenin giriş ve çıkışlarını tutan polis, 33 plakalı bir otomobili durdurup, arama yaptı. Aramada 13 parça halinde 320 gram sahte ziynet eşyası ele geçirildi. Sahte altına el koyan ekipler, otomobildeki 31 yaşındaki Güney Ö. ve 35 yaşındaki Şöhret Ö. isimli kadınlar ile 41 yaşındaki Bora S. ve 38 yaşındaki Erkut E.\'yi gözaltına aldı. KAMERAYA YAKALANDILAR Yapılan incelemede kadın şüphelilerin, ​ilçedeki bir kuyumcudan sahte altın bozdurup, karşılığında 2 bin 700 lira aldığı belirlendi. Dolandırıcılık anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kadının farklı zamanlarda kuyumcuya girip, sahte altınları bozdurdukları görülüyor.

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