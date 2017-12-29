(Görüntülü Haber) Kuyumcu soygunu öncesi soyguncular güvenlik kamerasında

Haber: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA Esenler\'de kuyumcu soygunu öncesinde, şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, soyguncuların bir kahvehaneden çay aldığı sonra da kuyumcuya yöneldikleri görülüyor.