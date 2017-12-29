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(Görüntülü Haber) Kuyumcu soygunu öncesi soyguncular güvenlik kamerasında

Haber: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA Esenler'de kuyumcu soygunu öncesinde, şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

29 Aralık 2017 15:59

Haber: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA Esenler\'de kuyumcu soygunu öncesinde, şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, soyguncuların bir kahvehaneden çay aldığı sonra da kuyumcuya yöneldikleri görülüyor.

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