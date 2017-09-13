(Görüntülü Haber) Kütahya'da tehditle çek- senet tahsilatı yapan 4 kişi adliyede (2)

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da tehditle çek- senet tahsilatı yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı. Şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, zor kullanarak çek senet tahsilatı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda M.O., R.K., İ.G. ve N.U. yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile bir adet av tüfeği ele geçirildi. \'Yağma\', \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'Kasten yaralama \'ve \'Tehdit\' suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli KOM Şubesi\'ne götürüldü. Şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

