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(Görüntülü Haber) Kütahya'da otomobil, tavuk kümesi ve garaj yandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KUTAHYA'da bir arsada bulunan tavuk kümesi, içerisi boş olan araç garajı ile park halindeki bir otomobil otomobil alev alev yandı

21 Mart 2018 23:09

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KUTAHYA\'da bir arsada bulunan tavuk kümesi, içerisi boş olan araç garajı ile park halindeki bir otomobil otomobil alev alev yandı. 

Olay, öğle saatlerinde Yenidoğan Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir arsada bulunan plastik sebze kasaları henüz belirlemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, kısa sürede kasaların yanında park halinde duran 43 AR 418 plakalı otomobil ile baraka tavuk kümesi ve içinde araç olmayan baraka araç garajına sıçradı. Vatandaşlar, kümeste bulunan 6 tavuktan 3\'ünü içeriye girerek kurtardı, 3 tavuk ise telef oldu.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin söndürdüğü yangında otomobil, garaj ve kümes kullanılmaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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