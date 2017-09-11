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(Görüntülü Haber) Kütahya'da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR Kütahya'nın Domaniç İlçesi'ne bağlı Çukurca Beldesi yakınlarında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangının kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

11 Eylül 2017 19:38

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Kütahya\'nın Domaniç İlçesi\'ne bağlı Çukurca Beldesi yakınlarında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangının kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunan Orman Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Dinçer, ekiplerin yangına arazöz ve iş makinalarının yanısıra havandan da 4 helikopter ve 2 uçakla müdahalede bulunduğunu söyledi. Yangının yayılmasının şu an için durduğunu ifade eden Dinçer şöyle konuştu:

\"Yangın korkulacak boyutlarda değil. Şu anlık ilerlemesi durmuş durumda. Yangının tamamen önünü kesmek için bir yandan söndürme çalışması yapıp diğer yandan da tedbirlerimizi hızlı bir şekilde almaya çalışıyoruz. Henüz yangın kontrol altına alınmış değil. Biz yangının ilerlemesini tamamen durdurmak yönünde tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Yangının bir an önce kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışmalarım sürüyor.\"

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