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(Görüntülü Haber) Kütahya'da Orman yangını

DOMANİÇ(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

10 Eylül 2017 23:27

DOMANİÇ(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

Bugün öğlen saatlerinde Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde ormanlık alanda  henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanısıra çeşitli il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Havadan helikopterlerin de katıldığı söndürme çalışmalarında rüzgarın etkisiyle yayılan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

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