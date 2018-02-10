(Görüntülü Haber) Kütahya'da alkollü sürücü, otobüs durağına çarptı

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, belediye otobüs durağına çarptı, kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Atatürk Bulvarı eski otogar yakınındaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Mustafa Ö. (22) yönetimindeki 43 NE 845 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından da belediye otobüs durağına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Ö. hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde Mustafa Ö. \'nün 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi. Mustafa Ö., 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.