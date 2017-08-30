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(Görüntülü Haber) Kuşadası'nda bayram öncesi huzur operasyonu

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi 250 polisin katılımıyla, 'huzur operasyonu' düzenlendi

30 Ağustos 2017 17:59

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi 250 polisin katılımıyla, \'huzur operasyonu\' düzenlendi. Kuşadası\'nda genelinde dün gece yapılan ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu\'nun yönettiği huzur denetimine, 250 polis katıldı. İlçenin tüm giriş ve çıkışlarını tutan polis, işyerleri ve eğence mekanlarını denetledi. Şüpheli araçlar ile kişiler ise kontrol edildi. Narkotik köpeği Aşil ile bomba arama köpekleri de denetime katıldı. Operasyonun 6\'sı sabit 16 noktada aynı anda başladığını söyleyen İlçe Emniyet Müdürü Batçıoğlu, \"250 personel ile şehrin tamamında uygulama yaptık. Bayram öncesi kötü niyetli olabilecek kişilere yönelik caydırıcı bir çalışma yapıldı. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm ekibimizle bayram öncesi ve bayramda 24 saat görevinin başında olacak. Kuşadası bayram boyunca yoğun olacak, bunun sinyallerini almaya başladık. Bu nedenle şüpheli araç ve kişiler üzerinde bayram boyunca uygulamalarımız devam edecek. Halkın yoğun olduğu bölgelerde yaya devriyeleri, sahillerde bisikletli timlerimiz görev yapacak\" dedi.

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