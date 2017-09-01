T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kuşadası'nda bayram bereketi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)  - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk günü, öğlenden itibaren sahiller doldu

01 Eylül 2017 22:25

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)  - AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı\'nın ilk günü, öğlenden itibaren sahiller doldu.

Çevre il ve ilçelerde oturan ve Kuşadası\'nda yazlıkları bulunanlar, kurbanlarını kestikten sonra soluğu Kuşadası\'nda aldı. Otellerde doluluk oranlarının yüzde yüz olduğu Kuşadası\'nda, plajları dolduran tatilciler sezonun son tatilinde güneş, deniz ve kumun tadını çıkardı.

Kuşadası\'nın ünlü Kadınlar Denizi Plajı ile halk plajları, sahil siteleri tamamen dolarken, beach clup\'lar ve su parklarında da yoğun bir gün yaşandı. Bayramın ilk günündeki bu hareketliliğin, ikinci gün kurbanlarını kesen tatilcilerinde gelmesiyle daha artması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHAAYDIN KuşadasıKurban BayramıKuşadasıOtellerdeKadınlar Denizi PlajıBayramın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24