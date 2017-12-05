(Görüntülü Haber) Kuru sıkı silahları tornada gerçeğe dönüştürdüler

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da 2 ayrı oto tamirhanesine yapılan operasyonda kuru sıkı tabancalara yeni bir mekanizma yaparak gerçek silaha dönüştürdükleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı şahısların kuru sıkı tabancalara yeni bir mekanizma yaparak gerçek silaha dönüştürdükleri ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada Altınova ve Sırameşeler Mahallelerinde iki ayrı oto tamirhanesinde torna makinesinde yapılan bir mekanizmayla kuru sıkı tabancaların gerçek silaha dönüştürüldüğü tespit edildi. Ekipler dün sabah saatlerinde eş zamanlı yaptıkları baskında 33 yaşındaki A.A., 24 yaşındaki O.P., 44 yaşındaki İ.E. ve 34 yaşındaki V.E.\'yi gözaltına aldı. İşyerlerinde yapılan aramalarda 7 silah ve tabanca parçaları ile kurusıkı tabancaları namlularına yiv açmak suretiyle fişek atar hale getirmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından 6 bin 136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçu kapsamında \'Silah üretmek ve satışa sunmak\' suçundan Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildiler.