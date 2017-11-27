(Görüntülü Haber) Kurtuluş gününde vurulup sergilenen domuzlara tepki

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne), (DHA) -EDİRNE\'nin Enez ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende avcıların vurdukları domuzların kamyona konulduktan sonra tören alanından geçirilmesi tepkiye neden oldu. Enez\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü nedeniyle geçen 24 Kasım\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, Enez Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Bostancı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı\'nın konuşmasının ardından Enez Belediyesi, kurumlar, esnaf odaları ile Enez Avcılar Kulübü\'ne ait araçların geçit töreni yapıldı. Etkinlikler kapsamında avcıların vurdukları yaban domuzlarını kamyona koyduktan sonra tören alanından geçirmesi ise tepkilere neden oldu. Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Selma Yılmaz, yaşananlara tepki göstererek, şöyle dedi: \"Enez ilçesinin kurtuluş kortejinden bu kareler. Biz ülkemizi düşman işgalinden hayvanları öldürerek mi kurtardık? Bu kadar bağnaz, sığ, barbar insanlarla beraber yaşamak zorundayız. Kurtuluş gününde domuzları öldürüp sergileyip öğünen bir zihniyet. Çocuklar böyle bir toplumda yetişiyor. Öldürmek meşru gösteriliyor\" dedi.