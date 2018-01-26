(Görüntülü Haber) Kurtulmuş'tan restorasyonu devam eden Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Abdülhamid'in türbelerine ziyaret

Enver ALAS - Cansel KİRAZ/İSTANBUL, (DHA) Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, restorasyon çalışmaları devam eden Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Abdülhamid\'in türbelerini ziyaret etti. Cuma namazını Fatih Camii\'nde kılan Numan Kurtulmuş, namazın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi\'ne geçti. Bakan Kurtulmuş\'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit ile restorasyonu gerçekleştiren firmanın yetkilileri eşlik etti. Restorasyon çalışmalarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, çalışmalar hakkında basın mensuplarına da bilgi verdi. İstanbul\'un en önemli türbelerinden Fatih Sultan Mehmet Han\'ın Türbesi\'nde restorasyon çalışmalarının uzun bir süredir titizlikle sürdürüldüğünü belirten Numan Kurtulmuş, bugün itibariyle restorasyon çalışmalarında yüzde 90\'ının tamamlandığı bilgisini paylaştı. \"ASIRLAR SONRA EN KAPSAMLI RESTORAYONLARINDAN BİRİSİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR\" Türbenin 29 Mayıs\'a kadar tamamlanarak, açılışının da törenle yapılacağını aktaran Kurtulmuş, \" Fatih Sultan Mehmet Han\'ın türbesi daha önce Cibali yangınında harap olmuş ve arkasından bir büyük depremle yıkılmış, çeşitli kereler tamiri ve restorasyonu yapılmış. Osmanlı Padişahlarının da bu şehrin \'fatihi\' olması hasebi ve Osmanlı\'nın en önemli padişahlarından biri olması sebebiyle bu türbeye çok büyük bir önem verdiğini biliyoruz. Restorasyon çalışmalarının son derece titiz yapıldığını biliyoruz. Bugün de diyebiliriz ki asırlar sonra en kapsamlı restorasyonlarından birisi gerçekleştiriliyor. En ince ayrıntılarına kadar aslına uygun tamir ediliyor, restore ediliyor\" dedi. \"29 MAYIS TÖRENLERİ SIRASINDA BÜYÜK BİR ETKİNLİKLE AÇMAYI PLANLIYORUZ\" Numan Kurtulmuş, restorasyon çalışmalarının büyük oranda İstanbul Valiliği\'nin katkılarıyla yapıldığını anımsatarak şunları söyledi: \"Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Vali Bey, bu restorasyonun en başından beri yakından ilgilendi. Bu faaliyeti yürüten firmamıza da çok teşekkür ediyorum. 29 Mayıs törenleri sırasında burayı büyük bir etkinlikle açmayı planlıyoruz. İstanbul\'a hayırlı uğurlu olsun. Tabii, tarihi eserlerimizi yakından gördükçe ecdadın yaptıklarını tamir etmek bakımından bile; çok şükür son yıllarda çok iyiyiz ama o eserlerin bırakın benzerlerini yeniden yapabilmeyi, bu eserleri tamir ve ihya etsek bu bile bizim için büyük bir iştir. Tarihimize, kültürümüze, estetik değerlerimize, medeniyetimize büyük bir katkıdır\" SULTAN 2. ABDÜLHAMİD TÜRBESİ\'NDEKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, buradaki ziyaretin ardından daha sonra Cağaloğlu Türbedar Sokak\'taki Sultan 2. Abdülhamid\'in türbesine geçti. Devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da basın mensuplarına bilgi veren Kurtulmuş, \"Allah nasip ederse 10 Şubat\'ta Sultan Abdülhamid Han\'ın vefatının 100. yılı dolayısıyla burayı yetiştirerek halkımızın ziyaretine açmış olacağız. Buradaki restorasyon çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürüttü. Çok önemli ölçüde, aşağı yukarı bazı işleri kaldı. Onları da tamamlayarak bu türbenin ziyarete açılmasını hep birlikte yapacağız\" diye konuştu. 100\'ÜNCÜ ÖLÜM YILDÖNÜMÜ OLAN 10 ŞUBAT\'TA AÇILACAK Bakan Kurtulmuş, \"Burada yatan Sultan Abdülhamid Han gibi Sultan Abdülaziz gibi 2. Mahmut gibi önemli tarihi şahsiyetleri anmak ve hatırlamak değil, bununla birlikte de o döneme ait olan sanattaki zirveyi, geldiğimiz o muhteşem noktayı hatırlamak bu yerlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki kalem işçilikleri, altın varankla çevrelenmiş olan her santim sandukanın etrafındaki o yerler, çok ince sanat eserleriyle taşın üstüne işlenmiş olan kaligrafiler, hat sanatı aynı zamanda da kumaşların üstüne işlenmiş. Yani taşın üstüne işleme ile kumaşın üstüne işleme arasındaki maharette hiçbir fark yok. Bunun ortaya çıkarılması çok önemli. Osmanlı\'nın en zor dönemine şahit olmuş, yedi düvelin üstümüze saldırdığı bir dönemde gerçekten tarihimizin altın harfleriyle dolu yıllarını yaşamasına ve Osmanlı\'nın bir cihan devleti olmasına Sultan Abdülhamid Han\'ı, Sultan Abdülaziz\'e ve diğerlerine karşı onların torunları olarak bizim yapmamız gereken onların hatıralarını yaşatmaktır. 10 Şubat\'ta bir dizi etkinlikle 100\'üncü ölüm yıldönümünü hatırlamış olacağız. \" ifadelerini kullandı.