(Görüntülü Haber) Kurtlar Vadisi oyuncuları Konya'da hayranlarıyla buluştu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) KURTLAR Vadisi Vatan filminin tanıtımı için Konya?ya gelen başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile Erhan Ufak ve Cahit Kayaoğlu hayranlarıyla buluştu. 15 Temmuz?daki darbe girişimini konu alan ve yönetmenliğini Serdar Akar\'ın üstlendiği filmin oyuncularına hayranları yoğun ilgi gösterdi. Hayranları, Necati Şaşmaz?ın cep telefonu ile fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Şaşmaz, bazı hayranlarına fotoğrafını imzaladı. Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan Şaşmaz ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ??14 yıldır her perşembe akşamı evlere misafir olduk. Bizimle beraber çaylarınızı demleyip evinize konuk edip bizleri ağırlıyordunuz?? dedi. Şimdi de \'Kurtlar Vadisi Vatan\' filmiyle sevenlerinin karşısına çıktıklarını ifade eden Şaşmaz şunları söyledi: \"Kurtlar Vadisi Vatan filmini, vatan evlatları için, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde şehit ve gazi olanlar için, yüreği onlarla beraber çarpanlar için yaptık. Olayların perde arkasını ve darbe gerçekleşseydi ülkemizde neler yaşanabilirdi, bunu anlatmaya çalıştık. İnşallah film vizyondan çıktıktan sonra dizi olarak da karşınıza çıkarız.\" Yapılan konuşmanın ardından Kurtlar Vadisi Vatan filminin gösterimine geçildi.