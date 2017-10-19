(Görüntülü Haber) Kurtlar 40 koyunu telef etti

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu İlçesi\'nde çobanın uyuduğu sırada sürüye saldıran kurtlar, 40 koyunu telef etti. Olay, geçen 17 Ekim akşamı Sarıkaya mevkiinde meydana geldi. Ali Dağaşan ve Temel Kul’a ait koyunları havaların aniden soğumasıyla birlikte Başaklı Köyü yaylasından Oltu’ya getiren çoban uyuyakalınca sürüye kurtlar saldırdı. Bölgeye inen 5 kurt, 40 koyunu telef etti. Küçükbaş hayvan sahiplerinden Ali Dağaşan, \"Krediyle aldığım koyunlardan yaklaşık 15 koyunum telef oldu. Devlet büyüklerimizden kredi ödemelerimin ertelenmesini istiyorum\" dedi. Temel Kul ise “Hayvanlarımız Sarıkaya mevkisinde gece konakladığı sırada çoban uyuyakalmış ve kurtlarda koyunlara saldırarak telef etmiş. Benim durumum hiç iyi değil, eşimden ayrıyım ve iki çocuğum var. Psikolojik tedavi görüyorum. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum\" diye konuştu.