(Görüntülü Haber) Kurbanlık deve keserken dikkat

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen kurbanlık deve taleplerine yanıt veren kasap Kamil Sayın, deve kesiminin bazı kuralları olduğunu hatırlatarak alıcılara bu konuda uyarılarda bulundu. Nazilli\'nin İsabeyli Mahallesi\'nde hayvan besiciliği ve kasaplık yapan Kamil Sayın, dana, düve ve koyunun yanında bir de deve yetiştiriciliği yaptığını söyledi. Deveden büyüklüğüne göre 250 kilogramla 600 kilogram arası et çıktığını belirten Sayın, \"Fiyatlarımız ise 13 ile 20 bin TL arasında değişiyor. İsteyenlere veriyoruz isteyenlere kesiyoruz. Devenin sucuğunu da yapıyoruz. İstanbul gibi, Burdur gibi, Türkiye\'nin çeşitli yerlerine develerimizden gönderdik. Deve kesimi özel ustalık gerektirir. Her kasap deve kesemez. Devenin boynu uzun olduğu için, yemek borusu ön bacaklarına yakın bir yerde bulunur. Deve, boğazından kesilmez. Bağlanıp yatırıldıktan sonra ön ayakları ile boğazının birleşim yerinden kesilir. Aksi halde deveye kesimi yapılırken işkence yapılmış olur. İşte bunun için deve kesiminin kuralları vardır\" dedi.