T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) KURBAN PAZARLARINDA PİYASAYA SÜRECEKTİ

- Jandarmadan sahte para operasyonu

29 Ağustos 2017 12:40

- Jandarmadan sahte para operasyonu. Haber: İhsan YALÇIN - İstanbul DHA Kurban pazarlarında kullanılarak piyasaya sahte para süreceği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağcılar\'da piyasaya sahte para sürmek istediği öğrenilen İ.A\'yı takibe aldı. Jandarmanın operasyonunda, kafe işlettiği belirlenen İ.A. yakalandı. Kafede yapılan aramada, imalathane bölümündeki dolapların arkasına gizlenmiş sahte 480 adet 200 lira, bin 540 adet 100 lira ve 940 adet 50 liralık banknot ele geçirildi. Şüphelinin parayı kurban pazarlarında kullanarak piyasaya süreceği öğrenildi. Gözaltındaki şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Görüntü Dökümü: ---------- -Ele geçirilen paralar -Şüphelinin görüntüsü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

JandarmadanHaberYALÇINDHA KurbanJandarma KomutanlığıBağcılarJandarmanınKafedeGözaltındakiGörüntü Dökümü Ele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24