(Görüntülü Haber) Kurban pazarında polisten dolandırıcılık uyarısı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da polis Kurban Bayramı öncesi kurban pazarındaki hayvan satıcıların dolandırıcılara karşı uyarıp, uyarı broşürleri dağıttı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde Hayrabolu karayolu üzerinde kurulan kurban pazarına gitti. Hayvan satıcılarına broşür dağıtan polis, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları için uyardı. Ekipler, dolandırıcıların hayvan pazarlarındaki kalabalıktan istifade ederek satıcılara sahte veya eksik para verebileceklerini anlattı. Dolandırıcıların sıkça başvurduğu \'tırnakçılık\' diye bilinen eksik para verme olayını da uygulamalı anlatan ekipler, satıcılardan aldıkları paraları mutlaka saymalarını istedi. Daha önce böyle uyarıların yapılmadığını belirten kurban satıcıları ise kendilerini bilinçlendiren polis ekiplerine teşekkür etti.