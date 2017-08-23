(Görüntülü Haber) Kurban pazarında hareket başladı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ\'de 100 bin metrekarelik alanda kurulan İstanbul\'un en büyük kurban satış ve kesim bölgesinde 600 çadırda yaklaşık 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan alıcılarını bekliyor. Havadan bakıldığında adeta bir çadırkent görünümündeki Sultangazi Belediyesi tarafından oluşturulan dev kurban satış ve kesim merkezi, bu yıl da yurdun çeşitli yerlerinden getirilen kurbanlıklarla doldu. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda kurulan kurban satış ve kesim merkezinde 600 çadır bulunuyor ve burada belediye tarafından sürekli bir veteriner hekim bulunduruluyor. Merkezde AB standartlarında kesim konteynırları da bulunuyor. Merkezde ayrıca satıcılar için banyo ve tuvaletler ile vatandaşlar için otopark, mescit ve kafetaryalar da var. Bu arada,kurbanlık hayvan sahipleri, satışlarının iyi gittiğinini, bayramın yaklaşmasıyla bunun daha da hızlanmasını beklediklerini söylediler.