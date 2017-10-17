T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kumluca'da orman yangını

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde çıkan yangında 2 hektar orman ile yaklaşık 150 zeytin ağacı yandı

17 Ekim 2017 22:01

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde çıkan yangında 2 hektar orman ile yaklaşık 150 zeytin ağacı yandı.

Kumluca\'ya bağlı Çayiçi Mahallesi\'nde bugün saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kızılçam ormanı ve çevredeki evlerin bahçelerine sıçradı. Yangına 2 helikopter ve Kumluca ile Finike belediyelerine ait 2 itfaiye aracı, Kumluca ve Finike Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı yaklaşık 30 arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. 3 evin yanmaktan kurtarıldığı yangında toplam 2 hektar orman ile 58 yaşındaki Ramazan Coşan\'a ait yaklaşık 150 zeytin ağacı yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan SARIKAYALIKUMLUCA Antalya DHAANTALYA KumlucaKumlucaMahallesiYangınaFinikeFinike OrmanMüdürlüklerineYerleşimRamazan CoşanYangının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24