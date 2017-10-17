(Görüntülü Haber) Kumluca'da orman yangını

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde çıkan yangında 2 hektar orman ile yaklaşık 150 zeytin ağacı yandı.



Kumluca\'ya bağlı Çayiçi Mahallesi\'nde bugün saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kızılçam ormanı ve çevredeki evlerin bahçelerine sıçradı. Yangına 2 helikopter ve Kumluca ile Finike belediyelerine ait 2 itfaiye aracı, Kumluca ve Finike Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı yaklaşık 30 arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi.



Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. 3 evin yanmaktan kurtarıldığı yangında toplam 2 hektar orman ile 58 yaşındaki Ramazan Coşan\'a ait yaklaşık 150 zeytin ağacı yandı.



Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.