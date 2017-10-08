(Görüntülü Haber) Kumluca'da hortum seralara zarar verdi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde denizde başlayıp karaya doğru ilerleyen hortum seralara zarar verdi. Çoğunluğu patlıcan ve biber ekili cam ve plastik yaklaşık 50 serada hasar meydana geldi. Kumluca\'ya bağlı Mavikent Mahallesi Orta Mevkii\'nde saat 14.00 sıralarında hafif yağmur etkili olurken, denizde hortum meydana geldi. Karaya doğru ilerleyen hortum bölgedeki plastik ve cam seraların yanı sıra enerji nakil hatlarına zarar verdi. Çoğunluğu yeni dikilmiş patlıcan ve biber ekili yaklaşık 50 seranın camları kırıldı, naylonları uçtu, demirleri büküldü. Bölgede elektrik kesilirken, dağıtım şirketi nakil hatlarındaki hasarın giderilmesi için çalışma başlattı. Üreticiler ise ürünlerinin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için seralarını tamir etmeye koyuldu. Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, \"Hortum bir anda denizden geldi. Yıktı geçti. Devletimizden çiftçilerimiz için yardım bekliyoruz\" dedi. Üreticiler ise, \"Hortum, denizden geldi, dağa doğru gitti. Cam seraları kırdı. Kırık camları plastik seranın üzerine attı. Plastik seraları değiştirebiliyoruz. Ama camlar kırılınca toprağa karışıyor. Artık toprağı da işleyemiyoruz. Çok zarar gördük. Perişan olduk\" diye konuştu.