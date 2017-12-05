(Görüntülü Haber) Kumkapı'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 7 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı\'da kaçak sigara operasyonu düzenledi. Baskınlarda yaklaşık 50 bin çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Kumkapı\'da kaçak sigara satışı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirdi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 ay boyunca fiziki takiple 2 işyeri ile 2 depoyu belirleyerek yaptığı baskında çeşitli markalarda yaklaşık 50 bin kaçak sigaraya ve 1 çuval kaçak çaya el konuldu. Polis ekipleri, yaptığı operasyon kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Yetkililer, ele geçirilen yaklaşık 50 bin kaçak sigaranın piyasa değerinin 450 bin lira olduğunu bildirdiler.