(Görüntülü Haber) Kumbahçeli kadınlar günü bıraktı, yelkene başladı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Kumbahçe Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde kadınlara, yelken eğitimi verildi. Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran, ev kadınlarının çoğunlukta olduğu grupta, kadınların artık sosyalleşmek için çok daha hevesli olduğunu belirterek, \"Kadınlar arasında günlerde gezmek fikri cazip değil, yelken gibi farklı kurslara katılarak, sosyalleşmek istiyorlar\" dedi. Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Temsilciliği ve Denizciler Derneği\'nin destekleriyle, Kumbahçeli kadınlar için güz dönemi yelken kursları başladı. Çoğunluğu ev hanımı ve farklı meslek gruplarından olan 41 kadın, yelken eğitimi için özel olarak yapılan Bodrum Okul Gemisi ile denize açıldı. Saat 10.00\'da Bodrum Belediyesi Yelken Tesisleri\'nden denize açılan kadınlara, 5 saat boyunca, rüzgar yönü, temel yelken bilgisi, tekne yelkene nasıl hazırlanır, yelken nasıl açılır gibi konularda bilgiler verildi. Bilgilerin ardından kursa katılan kadınlar öğrendiklerini uyguladı. 7 hafta sürecek olan kurslarda kadınlar, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Antrenörü Serdar Çiçek ve Volkan Acele ile denize açılarak farklı hava koşullarında yelken yapmayı öğrenecek. \'GÜN FİKRİ CAZİP DEĞİL ARTIK\' Mahalle Muhtarı Taşkıran, Bodrum Belediyesi Bodrumspor yelken antrenörlerinin desteğiyle fikrin ortaya çıktığını belirterek, \"Yelken antrenörlerinin bizlere destek vermesi ile bu fikir oluştu. Kumbahçeli kadınların, Bodrum\'da yaşayıp da yelken yapmamaları eksiklik olacaktı. Kumbahçe Mahallesi kadınları için bize bu imkanın yaratılmasına destek verenler olduğu için de çok mutluyuz. Kadınlar sosyalleşmek istediler, çok da hevesliler. Artık günlerde gezmek fikri cazip değil, değişik kurslar farklı farklı etkinlikler istiyorlar ve \'Daha ne yapacağız, daha neler yapabilirsiniz\' diyorlar. Biz de düşünüyoruz ve desteklerle çeşitli etkinlikleri organize etmeye çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte farklı etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz\" dedi. KADINLAR MUTLU Direksiyon eğitmeni evli ve bir çocuk annesi Fatma Üzer (35), \"Aslında özellikle Bodrum\'da özellikle çok fazla seçeneğimiz var. Bizim muhtarımız da çok güzel çalışıyor, denizde çok mutluyuz\" dedi. Ev hanımı evli ve 2 çocuk sahibi Dürdane Çevik (43) de mutlu oldukları belirterek, \"Bugün yelkenin açılmasını öğrendik, rüzgarın nereden geldiğini, nasıl yol alınacağını öğrendik\" diye konuştu. Turizmci, evli ev 2 çocuk annesi Senem Dağoğlu (42), \"Muhtarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu konuda kadınların kendini yetiştirmesi, kendine değer vermesi anlamında çok büyük yol kat ettik. Pilates, halk oyunları, yelken ve masa tenisi gibi birçok spor dalı ile uğraşıyoruz. Deşarj oluyoruz, çok mutluyuz\" dedi. Yelken antrenörü Serdar Çiçek, \"Kumbahçe Mahallesi Muhtarlığı\'nın öncülüğünde, Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Denizciler Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz kursun 2. dönemi başladı. Bahar döneminde ilkini yapmıştık. Bu kış döneminde devam ediyoruz. Bugün de kadınların büyük bir tekne ile yelken tecrübesi olması açısından bu tekne ile denize açıldık. Yelken dinamikleri nasıl, daha büyük tekne ile yelken nasıl yapılır, açısından bugün eğitim verdik. Yelken donanımları, armalarının hazırlanması, seyre hazır hale gelmesi ve temel yelken bilgileri ders konumuz oldu. Bu eğitimleri 7 hafta olarak planladık, 7 hafta sonunda 2. kursumuz da bitecek. 2018 yılında bahar döneminde yine bu kursları tekrarlayacağız. Kadınların Bodrum\'da yelken gibi bir sporla ilgilenmeleri bizim için de sevindirici, daha çok insanın yelkenle buluşturuyoruz\" dedi.