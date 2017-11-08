(Görüntülü Haber) Kumar makinesi operasyonu

İSTANBUL, (DHA) İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü\'nün ortak yürüttüğü operasyonla, yurtdışından gelen bir konteynerda yapılan aramada 487 kap içinde kumar makinesi yapımında kullanılan aksam ve parçaların saklı olduğu tespit edildi. Gümrük beyanından farklı olarak bu parçaları yurda sokan firmanın İstanbul Güngören\'deki merkezine baskın düzenlendi. Baskında yurda sokulması ve imalatı yasak olan toplam 242 adet kumar makinası ve 59 adet boş kumar makinası kasası ile 149 adet bu makinalara ait olduğu düşünülen aksam ve parça cinsi eşya bulundu. El konulan eşyaların gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 1 milyon 304 bin lira olduğu açıklandı. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınıp Bakırköy Adliyesi\'ne sevkedildi.