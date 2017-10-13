(Görüntülü Haber) Kulu'da kaza: 2 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Kulu İlçesi\'nde kontrolden çıkıp şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 130\'uncu kilometresinde meydana geldi. Zeliha Ergül yönetimindeki 42 GE 711 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole uçtu. Sürücü Zeliha Ergül\'ün yara almadan kurtulduğu kazada, yanındaki Gülizar ve Mulla Ergül yaralandı. Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Gülizar Ergül, ilk müdahalesinin ardından Konya\'ya sevk edildi.