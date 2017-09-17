(Görüntülü Haber) Kullanılmayan okul binasında yangın çıktı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, kullanılmayan Nazilli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Nazilli İmam Hatip Lisesi\'nin kullanılmayan binasının en üst katında, yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.