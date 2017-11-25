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(Görüntülü Haber) Kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA'DA kulaklıkla müzik dinlerken hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Abdullah Sezer, trenin altında kalarak öldü

25 Kasım 2017 19:52

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA\'DA kulaklıkla müzik dinlerken hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Abdullah Sezer, trenin altında kalarak öldü. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Zeytinli Mahallesi\'nde telefonuna bağladığı kulaklıkla müzik dinleyen Abdullah Sezer, evine gitmek için yürümeye başladı. Hemzemin geçite yaklaştığında çevredekilerin uyarılarına karşın Mersin-Adana seferini yapan yolcu trenini fark edemeyen Sezer, trenin altında kalarak öldü. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan makinist Zafer Can, yavaşlamaya çalıştığını ancak treni durduramadığını söyledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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