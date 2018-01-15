(Görüntülü Haber) Küçükçekmece'ye "Kanal İstanbul" piyangosu (2)

- Ev sahipleri memnun, kiracılar endişeli.. Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Kanal İstanbul\'un geçeceği Küçükçekmece\'de emlak fiyatlarının artmasını bekleyen ev sahipleri mutlu. Ancak kiraların yükseleceğini düşünen kiracılar ise endişeli. Ulaştırma Bakanı Arslan, Kanal İstanbul Projesi\'nin güzergahını Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak açıkladı. Projenin güzergahında bulunan Küçükçekmece\'de emlakçılar fiyatların artacağını belirtiyor. EMLAK FİYATLARI DAHA DA ARTACAK Küçükçekmece de bulunan emlakçı Hikmet Ortayaka, bölgede Kanal İstanbul projesinin açıklanmasıyla fiyat artışlarının olduğunu ifade ederek, “Yüzde 70 oranında fiyatlarda artış oldu. 1-2 yıl önce 2 oda bir salon ya da 3 oda bir salon orta düzey bir dairenin 150-200 bin lira olan satış fiyatı 350-400 bin liraya yükseldi. Yeni dairelerin fiyatları ise 600-650 bin liradan başlıyor. Satışlar biraz durgun olmasına rağmen ciddi fiyat artışları var. İhale kesinleştiğinde de doğal olarak yüzde 40-60 kadar daha bir artış olacak\" dedi. Emlakçı Mustafa Onat ise projenin konuşulmaya başlamasıyla emlak fiyatlarının Küçükçekmece\'de kısa sürede 2 kat arttığını söyledi. Onat, “Daha önce 350-400 bin lira olan yeni dairelerin fiyatları şu anda 650-700 bin liraya kadar çıkıyor. Kiralarda aynı oranda arttı. Kiralar 900-1000 liradan 1200-1300 liraya yükseldi. Fiyatlar yine yüzde 20-30 artar. Burada bir sürü projeler var. Satışlar çok zayıf şu anda ama projenin açıklanması ile hareketlenir\" diye konuştu. ÇEVRE SAKİNLERİ PROJENDEN MEMNUN Kanal İstanbul\'un güzergahında bulunan Küçükçekmece\'de oturanlar projeyle ilçenin gelişeceği düşüncesinde. Ev sahipleri projeyle emlak fiyatlarının artmasını beklediklerini ifade etti. Kirada oturanlar ise endişeli. Kiraların projenin açıklanmasıyla artacağını belirtiyorlar