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(Görüntülü Haber) Küçük kızın Fenerbahçe aşkı

Ali KADI/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de 5 yaşındaki Ahsen Yıldırım, babası, kendisi ile aynı takımı tutmadığı için gözyaşı döktü

23 Ocak 2018 19:48

Ali KADI/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de 5 yaşındaki Ahsen Yıldırım, babası, kendisi ile aynı takımı tutmadığı için gözyaşı döktü. Kameraya kaydedilen görüntülerde, babanın \"Ben Galatasaraylıyım sen Fenerbahçelisin\" sözüne karşılık küçük kız, \"Benimle takım olmayacak mısın? O zaman sen Fenerbahçeli olmalısın?\" diyerek gözyaşı dökmeye başlıyor. \"Neden Fenerbahçeli olmalıyız?\" sorusuna ise minik Ahsen, \"Çünkü Fenerbahçe çok güçlü. Birlikte takım olmamız lazım lazım\" diyerek gözyaşı dökmesinin görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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