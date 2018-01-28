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(Görüntülü Haber) Küçük Funda, Afrin'deki Mehmetçik için şiir yazdı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Funda Ela Aksu, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için şiir yazdı

28 Ocak 2018 16:00

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta ilkokul 2\'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Funda Ela Aksu, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için şiir yazdı. Aksu\'nun tek hayali, askere moral vermek için yazdığı \'Sen Mehmetçiksin\' isimli şiirini 24 Şubat\'ta Kahramanmaraş\'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a okumak.

Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için dua eden, onu destekleyen Türk milletinden biri de Kahramanmaraş\'ta yaşayan Ali ve Zeynep Aksu\'nun tek çocuğu olan Funda Ela Aksu. Mevlana İlkokulu\'nun 2\'nci sınıfında okuyan küçük Funda, Türk askerini çok seviyor. Televizyonda haberleri izlerken Mehmetçiğin terör örgütleriyle girdiği çatışma görüntülerinden etkilenen Funda Ela Aksu, Mehmetçiğe olan sevgisini dizelere döküp onlara moral vermek için \'Sen Mehmetçiksin\' isimli bir şiir yazdı. Mehmetçikleri çok sevdiğini ve onlar için kaleme aldığı şiiri yazarken de en büyük destekçisinin babaannesi Fındık Aksu olduğunu belirten küçük Funda, \"Şiiri Afrin\'deki Mehmetçikler için yazdım. Çok zor görev yapıyorlar, teröristlerle savaşıyorlar. Onlara çok üzüldüm\" dedi. Fındık Aksu ise torununun Afrin\'deki Mehmetçiklere üzüldüğünü ve onlar için şiir yazmak istediğini söylediğini belirterek, \"Kendisi yazdı, ben ise ona destek verdim\" dedi.

ERDOĞAN\'I ÇAYA DAVET ETTİ

Funda Ela Aksu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı da çok seviyor ve şiirini, 24 Şubat\'ta partisinin il kongresine katılmak için Kahramanmaraş\'a gelecek olan Erdoğan\'a okumak istiyor. Cumhurbaşkanı\'nın gittiği yelerde vatandaşların çay davetine geri çevirmediğini de bildiğini belirten Aksu, Erdoğan\'a seslenerek, \"Sayın Cumhurbaşkanım sizi çok seviyor, ellerinizden öpüyorum. Kahramanmaraş\'a geldiğinizde sizi çaya davet ediyorum\" dedi.

İşte Funda Ela Aksu\'nun çok sevdiği Mehmetçikler için yazdığı şiiri:

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