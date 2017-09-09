T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Küçük Ernes'in işitme cihazını çaldılar

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bebekliğinde geçirdiği havale sonucu yüzde 90 işitme kaybına uğrayan 4

09 Eylül 2017 14:32

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da bebekliğinde geçirdiği havale sonucu yüzde 90 işitme kaybına uğrayan 4.5 yaşındaki Ernes Kaya\'nın 18 bin liralık işitme cihazı parkta oynarken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Anne Nezahat ve baba Adnan Kaya, işitme cihazının çalınmasından sonra çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek, çocuklarının cihaz olmadan okula gidemeyeceğini söyledi. Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi\'nde yaşayan ve sebze halinde çalışan baba Adnan Kaya, oğlunun 2 yaşından bu yana kullandığı işitme cihazını binbir güçlükle satın aldıklarını belirterek, cihazla birlikte çocuğunun konuşmaya başladığını anlattı. Anne Nezahet Kaya, oğlunu zaman zaman mahalledeki parka götürdüğünü, 15 gün önce parkta oynadığı sırada oğlu Ernes\'in yanına gelerek, cihazının olmadığını söylemesi üzerine aramaya başladıklarını ancak sadece kablolarını bulduklarını belirterek, şöyle dedi: \"Devlet desteğiyle aldığımız cihazın sadece kablolarını bulduk, aramadığımız yer kalmadı. Bulamayınca da karakola giderek müracaat ettik. Cihaz çalındığı günden bu yana oğlum bizi duyamadığı için ağlıyor. Onu güçlükle sakinleştiriyorum, son zamanlarda çok güzel konuşmaya başlamıştı. Cihazı olmazsa konuşmayı da unutacak, biz almak istesek bile 7 yıl geçmesi gerekiyor. Oğlum sadece 2 yıl kullanabildi. Şimdi cihazı yeniden almak için 5 yıl beklememiz gerekiyor. Buradan yetkililere ve yardımsever vatandaşlara sesleniyorum; Oğlumu okula kaydettim ama eğer o cihaz olmazsa oğlum okuyamayacak lütfen bize yardım edin. Psikolojisi çok bozuldu hiç kimseyi görmek istemiyor. Sürekli ağlıyor.\" Küçük Ernes\'e özel bir rehabiltasyon merkezinde eğitim veren öğretmeni Ayşe İzci de, cihazın çalınmasının ardından küçük Ernes\'in hırçınlaştığını ifade ederek, \"Ernes çok mutlu ve uyumlu 1 çocuktu fakat cihazı kaybolduktan sonra duyamadığı için çocuk hırçınlaştı. Şimdi hiç kimseyle iletişim kuramıyor çünkü bizleri duymuyor. Sürekli cihazını istiyor. Çocuğun eski sağlığı ve mutluluğuna kavuşması için cihazın yeniden takılması gerekiyor. Ancak, ailenin böyle bir şansı yok şu anda\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞ Serdar SUNAR DİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRErnes KayaAnne NezahatAdnan KayaMerkez BağlarNisan MahallesiAnne Nezahet KayaErnesBulamayıncaCihazOnuCihazıOğlumBuradanOğlumuPsikolojisiSürekliAyşeAncak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24